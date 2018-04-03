Iker Casillas 1000. maçına çıktı
Portekiz Ligi'nde Porto forması giyen İspanyol milli kaleci Iker Casillas, Porto'nun bugün deplasmanda Belenses ile karşılaştığı maçta kariyerinin 1000. maçına çıktı.
Real Madrid formasını 9 yaşnda giyen ve Real Madrid ile 25 yıl geçiren Iker Casillas, İspanyol ekibi ile 725 lig maçına çıktı.
Casillas Real Madrid ile, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, bir FIFA Kulüp Dünya Kupası, 5 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
İspanya Milli Takımı'nın da uzun süre kalesini koruyan Casillas 167 kez forma giydi.
Casillas, İspanya Milli Takımı ile 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.
Real Madrid'den 2015 yılında gözyaşlarıyla ayrılan Iker Casillas, Portekiz liginin dev ekibi Porto'ya transfer oldu.
Casillas, Porto formasını 108 kez giyerken toplamda kariyerinde 1000. maçına çıkmış oldu. (Ajansspor)
Iker Casillas'ın başarıları
5 La Liga Şampiyonluğu
3 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
1 Dünya Kupası
2 Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu
Kariyerinde oynadığı maç sayısı 1000
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