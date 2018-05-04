İhsan Mermerci Lisesinden müthiş proje
İhsan Mermerci Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan Suha Mermerci Gözlemevi bu yılda farklı bir etkinliğe imza attı.
Geçtiğimiz yıl açılan ve açıldığı günden itibaren bölgesindeki öğrencilerin ilgi odağı olan Gözlemevi 3 üniversite işbirliği ile TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programına dahil olmayı başardı.
Proje Koordinatörü Yeşim Kuyucu; “Çocuklarımız ve gençlerimizin her biri birer cevher. Anadolu’nun en ücra köşesinde okuyan çocuğumuz ile İstanbul’un en elit okulunda okuyan çocuğumuz aynı ayardalar. Farklılık o cevherleri ilgi ve yeteneklerine göre işlemede ortaya çıkıyor. Yani okulun, binanın, taşın, duvarın niteliği söz konusu değil, önemli olan eğitimin niteliği, onları işlemenin inceliği, nitelikli eğitim. Bu okuldaki öğrenciler bunun en güzel örneği, bu öğrenciler sadece bir yılda onlara sunduğumuz Gözlemevi imkanını nerelere taşıdılar.” dedi. Astronomi dersi öğretmeni Seda Kaptan liderliğinde Uzay Teknolojisi tabanlı ve uygulamalı atölyelerde, kulüp öğrencileri başarılı sunumlar gerçekleştirdiler. Tüm İstanbul çapında devlet ve özel okulların meraklı öğrencilerinin ziyaret ettiği şenlik yoğun ilgi gördü.
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