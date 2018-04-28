Igor Tudor'dan ilk açıklama geldi! Udinese...
Yarın Benevento'yla karşılaşacak Udinese'de, teknik direktör Igor Tudor, ilk basın toplantısında açık konuştu.
Benevento
- Ligden düşmesi kesinleşen Benevento'da Cheick Diabate cezalı.
- Orta sahadan Guilherme Marques ve Ledian Memushaj, defans bölgesinden ise Luca Antei ve Andrea Costa sakat.
- Ligden düşmeleri kesin olmasına rağmen geçtiğimiz hafta Milan deplasmanında kazandılar.
- Evlerinde Juventus'a, deplasmanda Lazio'ya 2'şer gol atmayı başardılar.
Udinese
- Ligde 11 maç üst üste kaybettikten sonra Massimo Oddo'nun görevine son verildi.
- Takımın başına geçen Igor Tudor, basın toplantısında; "11 mağlubiyet sonrası takım çökmüş. Çok ciddi bir psikolojik bariyer var herkesin üzerinde. Elbette teknik, taktik konuları da konuştuk ve çalıştık ama psikolojik olarak da oyuncuları iyi yere getirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.
- Jakub Jankto cezalı, Gabriele Angella sakat.
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