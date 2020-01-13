Igor Tudor'dan Galatasaray itirafı

Süper Lig'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Igor Tudor, TRT Spor'a verdiği röportajda, sarı-kırmızılı takımda yaptığı işlerden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Hırvatistan'ın Hajduk Split takımının başına geçen Tudor, şöyle konuştu...

''TÜRKİYE'DE YENİDEN ÇALIŞMAK İSTERİM''

Udinese'den ayrıldıktan sonra bazı Türk takımlarından teklif aldığını doğrulayan Tudor, "Bazı takımlarla görüşmelerim oldu. Ben sıcak bakmadım. Evime dönmek istiyordum. İtalya'daki son 2 yılımda Türk takımlarından teklifler geldi. Hangi takımlardan teklif geldiğini söylemem doğru olmaz. İleride bir gün tekrar Türkiye'de çalışmak isterim. Burada güzel anılar biriktirdim. Türkler çok pozitif insanlar" dedi.

''GALATASARAY'DA YAPTIĞIMIZ İŞLERLE GURUR DUYUYORUM''

Galatasaray'da iyi bir takım kurduklarını ifade eden Igor Tudor, "Süper Lig'i çok fazla takip edemiyorum. Galatasaray'da yaptığımız işlerden dolayı gurur duyuyorum. Yeni bir takım oluşturmuştuk. Galatasaray üst üste 2 şampiyonluk yaşadı. Karabükspor'la iki maçımızı unutamıyorum. Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı unutamıyorum. Galatasaray stadyumundaki atmosferi unutamıyorum" ifadelerini kullandı.

Hırvat teknik adam Galatasaray'da çıktığı 34 karşılaşmalarda 19 galibiyet alırken, 4 kez berabere kaldı ve 11 kez de sahadan mağlup ayrıldı.