Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kazanmaya aç şekilde sahaya çıkan bir takıma sahip olduğunu, en iyi şekilde dinlenerek Fenerbahçe derbisine hazırlanacaklarını söyledi.

Tudor, “Bu tip karakterli oyunculara sahip olduğum için çok mutluyum, bir hoca olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Maç maç devamlı tabiri caizse kazanmaya aç bir şekilde sahaya çıkan bir takım var. Özellikle milli takım dönüşleri hiçbir zaman kolay olmaz. Hep kayıplar bekleniyordu milli takım dönüşü ama oyuncularım buna izin vermedi. Bu nedenle çok çok mutluyum. Şimdi dinlenip en iyi şekilde Pazar günü oynanacak derbiye hazırlanmak istiyoruz” dedi.

"Derbiler özel maçlardır"

Derbilerin özel maçlar olduğunu dile getiren Tudor, “Her zaman söylediğim bir şey var. Biz önümüze maç maç bakıyoruz ve şu anda ortada da bir şey yok. Sadece 8 maç geçmiş durumda ve oyuncularım da onun bilincinde. Derbiler her zaman özel maçlardır ve onun motivasyonu da üst seviyelerde olur. Diğer taraftan baktığımızda Fenerbahçe ile puan farkımız var. Bu puan farkı bir şeyler söyleyebilir ama derbiler özel maçlardır. Bununla karıştırmamak lazım” diye konuştu.

Galatasaray’ın sahaya 11 yabancı oyuncu ile çıktığının hatırlatılması üzerine Tudor, “Ben olaya şu şekilde bakıyorum; Türk oyuncu yabancı oyuncu değil ilk 11 çıkardığınızda o an için en iyi 11’i çıkartıyorsunuz o yüzden yerli ve yabancı diye değerlendirmiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Tudor, Hırvat milli takımından teklif aldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını da sözlerine ekledi.