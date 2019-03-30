Igor Tudor zaferle başladı
Geçmişte Galatasaray'ı çalıştıran iki teknik direktörü karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Igor Tudor oldu.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese, evinde Cesare Prandelli'nin Genoa'sını 2-0 mağlup etti.
Hırvat teknik adamla ilk maçına çıkan Udinese, 4. dakikada Okaka ve 61. dakikada Mandragora'nın attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Puanını 28'e yükselten Udinese, 15. sıraya yükseldi. Genoa ise 33 puanla 12. sırada yer aldı.
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