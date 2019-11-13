Igor Tudor, Süper Lig'e dönüyor!
Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Igor Tudor ile temasa geçtiği öne sürüldü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, Udinese'den gönderilen Igor Tudor ile görüşüyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Akdeniz ekibi, Hırvat teknik adamı takımın başına geçirmek için temaslara başladı.
41 yaşındaki Igor Tudor, Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gönderilmişti.
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