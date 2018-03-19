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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
19.03.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

Igor Tudor: Onlara taraftar demiyorum

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Igor Tudor: Onlara taraftar demiyorum

Galatasaray'ın ve Kardemir Karabükspor'un eski teknik direktörü Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde ve bu sürecin ardından yaşadıkları ile ilgili A'dan Z'ye açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı görevden alınma süreci öncesinde kendisini protesto eden taraftarlara çıkıştı.

TRT Spor'a konuşan Tudor'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesi, Fenerbahçe - Galatasaray maçına göre futbol anlamında daha iyiydi"

"Çok ilginç bir sezon olacağını sezon başında söylemiştim"

"Fenerbahçe'nin hala şansı var ama yarışın dışında kaldılar gibi gözüküyor"

"Umarım Galatasaray şampiyon olur. Bu takım, benim takımım diyebilirim"

"Bu takımı kendi takımım gibi hissediyorum. Cenk Ergün, başkan Özbek, Emre Utkucan ve ben bu takımı birlikte kurduk"

"Galatasaray'ın maçlarını ayrıldıktan fazla takip etmedim, kendime zaman ayırdım"

"Benim istemediğim hiçbir oyuncu transfer edilmedi. Gelen tüm oyuncular, onay verdiğim isimler"

"16 hafta takımın başında kaldım, 14 hafta liderdik. İtalya ve İngiltere'deki arkadaşlarıma gönderildiğimi söylediğimde, buna çok şaşırdılar. Asla kızgın olduğumu düşünmeyin, bu işler böyledir"

"Takımın performansı düşükken gelirseniz, bunu yukarı taşımak zordur. Elinizde sihirli değnek yok"

"Galatasaray'dan teklif geldiğinde, bana yakın çevrem gitmememi söyledi"

"Herkes Galatasaray'daki sorunları biliyordu. Ben de bu ortamı temizlemeye geldim"

"Galatasaray'a gelişimde yasal olarak bir sıkıntı yoktu. Bir para ödenmesi gerekiyordu sözleşmemin sonlanması nedeniyle, bu halledildi. O dönem Karabükspor Başkanı da beni kovabilirdi"

"Galatasaray taraftarıyla neden bir problemim olsun ki"

"Başakşehir maçının ardından beni protesto etmeye gelen 200 kişilik gruba taraftar demiyorum"

"Cenk'e benimle ilgili ne söylediklerini sordum; benim aleyhime, Fatih Terim'in lehine şeyler söylediklerini belirtti"

"Ben görevdeyken, Florya'da her yerde Fatih Terim fotoğrafları asılmıştı"

"Gerçek taraftarın tepkisi, sadece hocaya karşı olmaz. Taraftar bir tepki gösteriyorsa, bu tepki takıma olur"

"Bu protesto yapıldığı zaman biz 3-4 puanla liderdik"

"Kızgın değilim, her şey yolunda. Tek sorun, benim başarısız olduğuma dair eleştiriler. Ben başarılıydım. Benim savaşım buna karşı"

"Ben hep aynı taktikle oynadım. Bir tek Fenerbahçe maçında 3'lü savunmayla başladım, Serdar Aziz'in sakatlığı etkiledi. Ben çok fazla risk almadım"

"Bu sene biz her maçı 3'lüyle oynadık. Fernando arka 2'liyi her zaman 3'ledi"

"Türkiye'de 3'lü savunmayı pek sevmiyorlar ama biz 3'lü savunmayla çok iyi iş çıkardık"

"Galatasaray gibi büyük bir camiada, bir mağlubiyet bile tüm tepkiyi üzerinize çekebiliyor. Bu futbolcular için de çok zor. Futbolcular eleştirileri biliyorlar, duyuyorlar. Bu en çok hocayı etkiliyor"

"Lig geç bitti, sezona erken başlamak zorunda kaldık. Yeni oyuncular aldık. Sezon öncesi kampındayız ve sezona başlıyoruz. Bizim için çok zor bir süreçti"

"Sneijder'in takımdan ayrılması ile ilgili bir kararım yoktu, kulüp yönetimi benden önce bu kararı almıştı. Sneijder, benim hocalık dönemim boyunca çalıştığım en iyi futbolcu"

"Medya sansasyonu seviyor, bu noktada da bazı şeyleri uydurabiliyor. Bunlar doğal, futbol şov işi"

"Arda Turan, Ayhan Akman'ın iyi bir arkadaşı. Ben takımın başındayken Galatasaray'a gelme durumu vardı, ben de onunla konuştum. Ama kulüp onu almama kararını verdi. Bana bu transferle ilgili çok fazla bir şey sormadılar"

"Ayrılık kararını bana Cenk Ergün bildirdi. Bir dakika kızdım, sonra normalleşti. Mantığım bana bu kararın sürpriz olduğunu söyledi ama genel şartlara baktığımda bunun olabilecek bir şey olduğunu düşündüm"

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