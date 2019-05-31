Igor Tudor ödüllendirildi
İtalya Serie A'da Udinese'yi 1 puanla ligde tutan teknik direktör Igor Tudor ödüllendirildi.
Hırvat teknik adamın önümüzdeki sezon da takımın başında olacağı açıklandı.
Zor dönemde eski takımının başına geçen Tudor, 10 maçta kritik 5 galibiyet alarak takımı kurtardı.
Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan başarılı teknik adam, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Tudor Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevleri yaptı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle