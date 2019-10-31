Igor Tudor, İtalya'da ateş hattında
İtalya Serie A'da Udinese'yi çalıştıran Igor Tudor'un görevi tehlikede...
Spor Arena Dış Haber | İtalya'da Udinese'yi çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, takımının aldığı kötü sonuçların ardından ateş hattında.
İtalya basınının haberine göre Udinese yönetimi, 7-1'lik Roma ve 4-0'lık Atalanta yenilgisinin ardından Tudor'u sorgulamaya başladı.
TUDOR İÇİN KARAR VAKTİ
Bir hafta içinde 11 gol yiyen Udinese'de yönetimin Tudor'un geleceğini tartıştığı ve 24 saat içinde bir karara varacağı belirtildi.
Udinese'de yeni teknik direktör adayı olarak ise geçen sezon Milan'ı çalıştıran Gennaro Gattuso dikkat çekiyor.
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