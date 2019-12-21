Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split...
Udinese'de alınan başarısız sonuçlar sebebiyle görevden alınan Igor Tudor, ülkesine dönüyor. 41 yaşındaki Tudor'un Hırvat ekibi Hajduk Split ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Igor Tudor, Hajduk Split'in başına geçmeye hazırlanıyor.
İtalyan basını, ülkesine dönmeye sıcak bakan 41 yaşındaki teknik adamın Hajduk Split ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.
Hırvatistan 1. Ligi'nde 19 haftada 35 puan toplayabilen Hajduk Split, 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Dinamo Zagreb'in 12 puan arkasında ikinci basamakta yer alıyor.
Hajduk Split, 19 Aralık tarihinde bir başkan Hırvat çalıştırıcı Damir Buric ile yollarını ayırmıştı.
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