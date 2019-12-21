MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriIgor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split...
GeriFutbol Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
21.12.2019 - 00:03, Son Güncelleme:

Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split...

Udinese'de alınan başarısız sonuçlar sebebiyle görevden alınan Igor Tudor, ülkesine dönüyor. 41 yaşındaki Tudor'un Hırvat ekibi Hajduk Split ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Igor Tudor, Hajduk Split'in başına geçmeye hazırlanıyor.

İtalyan basını, ülkesine dönmeye sıcak bakan 41 yaşındaki teknik adamın Hajduk Split ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.

Hırvatistan 1. Ligi'nde 19 haftada 35 puan toplayabilen Hajduk Split, 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Dinamo Zagreb'in 12 puan arkasında ikinci basamakta yer alıyor.

Hajduk Split, 19 Aralık tarihinde bir başkan Hırvat çalıştırıcı Damir Buric ile yollarını ayırmıştı.

 

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
daha fazla video için

Igor Tudor geri dönüyor Hajduk Split...


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle