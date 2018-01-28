Igor Tudor geri dönüyor!

Kemal Özdeş'in istifasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Kasımpaşa'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Kasımpaşalı yetkililerin, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'la görüşeceği öğrenildi.
Kasımpaşa'da Tudor'un dışında Abdullah Ercan ve Sergen Yalçın ismi de konuşuluyor. Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Hırvatistan temsilci Hajduk Split'te başlayan Tudor sonrasında PAOK, Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'da görev aldı.
SICAK BAKIYOR
Geçtiğimiz sezon devam ederken Sarı Kırmızılı takımın başına geçen 39 yaşındaki teknik adam, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde ederken 2.00 puan ortalamasını tutturdu.
Tudor totalde ise 20 maçta; 11 galibiyet, 3 beraberlik ile 6 mağlubiyet aldı. Hırvat çalıştırıcının ismi daha önce Aytemiz Alanyaspor'la da anılmıştı. Tudor'un, Kasımpaşa'nın teklifini kabul etmesi bekleniyor. (Ajansspor)