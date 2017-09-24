Igor Tudor: Acı çekerek kazandık

Zor bir galibiyet elde ettkilerini dile getiren Hırvat çalışıtıcı şu ifadeleri kullandı:

Tek amaç kazanmaktı. Tabiri caizse acı çektik ama bu tip galibiyetler takım ruhu için çok önemli. Önemli ve güzel bir galibiyet ama bunlardan ders çıkarmanız lazım. 30 dakikada istediğimiz bir Galatasaray oyunu yoktu, baskı altında gibiydik. Fantastik bir ikinci yarı geçirdik. Genel olarak baktığımızda kazanmayı hak eden taraftık. Gol pozisyonlarımızı bulduk. Burada kazanmak çok önemli. Bursaspor çok organize olan iyi kontaatağa çıkan bir takım. Önümüzde bir Karabük maçı var. O maçta da galip gelerek mill araya girmek istiyoruz.

FEGHOULI 11'E HAZIR

Onu bu tip gol atması için aldık. Geldiğinde bir sakatlığı vardı ve sezon öncesi hazırlıklarından geri kaldı. Tam olarak hazır değildi. Üst düzey ve klas bir oyuncu. Şu anda Karabükspor maçında ilk 11 başlayabilir.