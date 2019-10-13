Igor Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriIgor Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona...
GeriFutbol Igor Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.10.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Igor Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

EURO 2020 Elemeleri G Grubu maçında Kuzey Makedonya, Slovenya'yı Eljif Elmas'ın 2 golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve gruptaki puanını 11'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski de Eljif Elmas ile ilgili İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, İtalya'nın Il Mattino gazetesine Eljif Elmas ile ilgili geni bir röpotaj verdi.

Eljif Elmas'ın tam pozisyonu ve rolüyle ilgil gelen soruya Angelovski, "Eljif Elmas'a net bir pozisyon biçmek doğru değil. Napoli'deki maçlarını da izliyorum. Ancelotti, onu tek bir pozisyonda görevlendiriyor. Bense daha fazla özgürlük veriyor, hücumda oynatıyorm. Diğer pozisyonlarda tam olarak potansiyelini gösteremeyebilir. Fakat, bir mevki belirtmek gerekirse, orta sahadaki 4 pozisyonun 3'ünde rahatlıkla oynayabilir." cevabını verdi.

PANDEV, ONA NAPOLI'Yİ ANLATTI

Makedon yıldızın Napoli tercihini de yorumlayan Angelovski, "Napoli, Eljif Elmas için muhteşem bir kulüp. Pandev, bu tercihinde önemli bir rol oynadı. Ona şehri ve kulübü analttı. Napoli, Eljif'in seviyesini yükseltmesine yardımcı olacaktır." dedi.

REAL, BARÇA VE PSG İSTEYECEKTİR

Angelovski, "Eljif Elmas'ı yakın gelecekte Real Madrid, Barcelona ve PSG gibi kulüplerin istediğini göreceksiniz.

Napoli elinde büyük bir değer bulunduruyor. Ancak, Eljif'in kalitesine inanan biri olarak onun çok daha büyük kulüplerde oynayacağını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Igor Angelovskiden flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona...

Igor Angelovskiden flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Formula 1 hangi kanalda yayınlanıyor? Formula 1 2019 yarış tarihleri
Mesut Özil'den Kadıköy yolunda dev adım
Fransa ile liderlik maçına çıkıyoruz!
İbrahim Çolak kimdir ve kaç yaşında?