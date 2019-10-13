Igor Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona...
EURO 2020 Elemeleri G Grubu maçında Kuzey Makedonya, Slovenya'yı Eljif Elmas'ın 2 golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve gruptaki puanını 11'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski de Eljif Elmas ile ilgili İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, İtalya'nın Il Mattino gazetesine Eljif Elmas ile ilgili geni bir röpotaj verdi.
Eljif Elmas'ın tam pozisyonu ve rolüyle ilgil gelen soruya Angelovski, "Eljif Elmas'a net bir pozisyon biçmek doğru değil. Napoli'deki maçlarını da izliyorum. Ancelotti, onu tek bir pozisyonda görevlendiriyor. Bense daha fazla özgürlük veriyor, hücumda oynatıyorm. Diğer pozisyonlarda tam olarak potansiyelini gösteremeyebilir. Fakat, bir mevki belirtmek gerekirse, orta sahadaki 4 pozisyonun 3'ünde rahatlıkla oynayabilir." cevabını verdi.
PANDEV, ONA NAPOLI'Yİ ANLATTI
Makedon yıldızın Napoli tercihini de yorumlayan Angelovski, "Napoli, Eljif Elmas için muhteşem bir kulüp. Pandev, bu tercihinde önemli bir rol oynadı. Ona şehri ve kulübü analttı. Napoli, Eljif'in seviyesini yükseltmesine yardımcı olacaktır." dedi.
REAL, BARÇA VE PSG İSTEYECEKTİR
Angelovski, "Eljif Elmas'ı yakın gelecekte Real Madrid, Barcelona ve PSG gibi kulüplerin istediğini göreceksiniz.
Napoli elinde büyük bir değer bulunduruyor. Ancak, Eljif'in kalitesine inanan biri olarak onun çok daha büyük kulüplerde oynayacağını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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