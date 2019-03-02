IFAB'dan futbola yeni kurallar! 1 Haziran'dan itibaren...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriIFAB'dan futbola yeni kurallar! 1 Haziran'dan itibaren...
GeriFutbol IFAB'dan futbola yeni kurallar! 1 Haziran'dan itibaren...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
02.03.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

IFAB'dan futbola yeni kurallar! 1 Haziran'dan itibaren...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
IFAB'dan futbola yeni kurallar! 1 Haziran'dan itibaren...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama başta olmak üzere bazı konularda kural değişikliği kararları aldı.

İskoçya'nın Aberdeen kentinde 133. toplantısını gerçekleştiren IFAB, 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bazı kural değişikliklerine gitti.

IFAB'dan yapılan açıklamada, elle oynama pozisyonlarının masaya yatırıldığı belirtilerek, kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması durumunda golün geçerli sayılmayacağı, futbolcunun gol atma şansı yakalaması durumunda da pozisyonun devam etmeyeceği kaydedildi.

Futbolda zaman geçirmenin önüne geçmek isteyen IFAB, oyuncu değişiklikleri sırasında çıkan futbolcunun kendisine en yakın yerden oyun alanını terk etmesine karar verirken, centilmenlik dışı hareketlerde bulunan saha kenarındaki teknik heyete de sarı ve kırmızı kart gösterilebilmesi kuralını getirdi.

Serbest atışlarda, hücum eden takımın oyuncularının baraja en az bir metre uzakta olmasını kararlaştıran IFAB, topun hakeme çarpmasının da aralarında yer aldığı belli koşullarda hakem atışı yapılması değişikliğini kabul etti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bundan sonra futbolun bir parçası olacağının vurgulandığı açıklamada, FIFA'nın bu konuda IFAB'a tam destek vereceği belirtildi. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 534Everton - Liverpool
    1
    MS2
    1,45
    11291kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Başkan Bedir'den hakem tepkisi

Mustafa Cengiz: "Galatasaray her şartta şanlı yürüyüşüne devam edecektir"

Ümit Özat: "Böyle bir atmosferde, zorlu rakibe karşı..."

Hikmet Karaman: “İyi bir takıma karşı 2-2 de iyi bir sonuç”