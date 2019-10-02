Idrissa Gueye: ''İstanbul'da bunu yapmak zordur!''
Paris Saint-Germain'in Senegalli orta sahası Idrissa Gueye, Galatasaray galibiyeti hakkında konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Idrissa Gueye, karşılaşmanın ardından Fransa'da açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ı yenmenin zorluğundan bahseden Gueye, ''Sahada çok iyi bir olgunluk gösterdik. Sakin kaldık, kendimize güvendik. İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3 puan çıkartmak kolay değildir ama biz bunu başardık.'' sözlerini kullandı.
''ATMOSFER İNANILMAZDI''
Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosfer hakkında da konuşan Senegalli futbolcu, ''İnanılmaz bir atmosfer vardı. Maç sonunda bile takımlarını destekliyorlardı. Gerçekten bu baskı karşısında çok zorlandık.'' dedi.
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