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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.02.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

İdman sahasında doğum günü sürprizi!

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İdman sahasında doğum günü sürprizi!

İstikbal Mobilya Kayserispor, Portekizli futbolcu Varela'nın doğum günü pastasını idman sahasında kesti

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu hafta da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller yerinde.Son oynadığı maçta Yeni Malatyaspor ile berabere kalarak puan kazanan sarı kırmızılı takım, Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına start verirken Portekizli futbolcu Silvestre Varela için sürpriz doğum günü pastası kesildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik heyet ve futbolcuları, Portekizli futbolcu Silvestre Varela'nın 2 Şubat günü 34 yaşına girmesini kutladı. İdman sahasında yaş pasta kesildi. Teknik direktör Hikmet Karaman, Varela'ya elleri ile pasta yedirdi. Ayrıca takım arkadaşları adına da hediye veren Karaman, yeni yaşında başarılar diledi.

2 Şubat 1985 doğumlu olan Silvestre Varela, sarı kırmızılı takımda 3.sezonunu geçiriyor. Bu süreçte Varela, 50 müsabakada görev aldı. 28 kez ilk 11'de oyuna başlayan Varela 3 gol attı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Varela, 6 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü.

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