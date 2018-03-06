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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBasketbol Haberleriİddialı ve çarpıcı sözler... David Blatt Spor Arena'ya konuştu!
Basketbol İddialı ve çarpıcı sözler... David Blatt Spor Arena'ya konuştu!
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Sıradaki Haber:Galatasaray'da hedef yarı final!

Basketbol
Fatih SABOVİÇ
06.03.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

İddialı ve çarpıcı sözler... David Blatt Spor Arena'ya konuştu!

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Türkiye’yi EuroCup’ta temsil eden Darüşşafaka, bu akşam çeyrek final serisi ilk maçında çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Daçka’nın koçu David Blatt, zorlu maç öncesi Spor Arena’ya konuştu.

Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile bu akşam saat 20.15’te Volkswagen Arena’da kozlarını paylaşacak olan Darüşşafaka’da koç Blatt’in keyfi yerinde...

Şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan Daçka’nın tecrübeli başantrenörü, hem bu eşlemeyi hem de sezonun geri kalanını Spor Arena için değerlendirdi. İşte Blatt’in sözlerinden satırbaşları...

“FİNAL İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”
- Her zaman hedeflerimi, onlarla yüzleşince belirlemek isterim. EuroCup’ta da ilk grupta, “Önce gruptan çıkalım” demiştim. Birinci olarak yükseldik. İkinci gruptan önce de, “Play-off’lar için gruptan çıkalım” diye düşündüm, ev sahibi avantajı için. Bunu da başardık. Hayli zorlu olan ilk iki raundu geçtiğimize göre, şimdi finale kalmak için her şeyi yapacağız.

“SON NOKTAYA KADAR TRENDE KALMALIYIZ”
- Şimdi play-off’lara geldiysek, bence hedefimiz kupayı kazanmaya odaklanmak olmalı. Önemli olan her zaman gerçekçi bir hedef belirlemektir. İçinde bulunduğumuz yolculukta durmak istemiyoruz ve yolumuza devam etmek amacındayız. Final noktasına varana kadar trenin içinde kalmak istiyoruz. 

“İNSANLAR TÜRKİYE LİGİ’YLE GURUR DUYABİLİR”
- Türkiye Ligi’ne dönecek olursak, gerçekten çok çok zorlu bir lig... Türkiye’de ve Türk basketbol camiasındaki insanlar da eminim bu konuda benimle aynı şeyi düşünüyorlardır. İnsanlar Türkiye Ligi’ndeki takımların, oyuncuların ve koçların seviyesiyle, kalitesiyle gurur duyabilirler. Bizim gibi kurulduğu süreç ve kadrosundaki oyuncular itibariyle genç bir takımsanız, lig ve Avrupa’da aynı anda, aynı seviyede başarı elde etmek gerçekten zor olabilir.

“1 AYDA NBA’DEKİ KADAR MAÇ YAPIYORUZ”
- Mesela şöyle bakacak olursak; Yalnızca yılın bu zamanında ve sadece Mart ayında 10-11 maç yapma ihtimaliniz söz konusu... Bu NBA sezonlarında pek çok ayda bir takımın oynadığı maç sayısıyla aynı. Sahip olduğunuz enerji oranını önünüzdeki günlerde yapacağınız maçlara iyi dağıtmanız gerekiyor. Bazı zamanlar, günün sonunda en iyi karşılığı almak için bir turnuvayı riske etmek zorunda kalabilirsiniz. Türkiye Ligi kendi başına çok zorlu. Büyük enerji ve efor sarf etmeniz gerektiriyor. Başarılı olmanız ve oyunun içinde kalmanız için size iyi bir yarışma ortamı sağlıyor. Buna uyum sağlayıp, hem Türkiye hem Avrupa’da başarıya odaklanmanız gerek. Biz de bunu yapmaya çabalıyoruz.

EuroCup’ın çeyrek final etabında toplamda 4 seri var... Eşleşmeler ve bugün oynanacak ilk maçların saatleri ise şöyle;

BUGÜN: 20.00 Lokomotiv Kuban-Gran Canaria, 20.15 Darüşşafaka-Buducnost Podgorica, 22.30 Bayern Münih-UNICS Kazan, Reggio Emilia-Zenit Saint Petersburg

 

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