İddialı bir konuma gelmek için...

Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 yenildikleri Batman Petrolspor maçının ligde az süre alan oyuncuları görebilme adına iyi bir fırsat olduğunu belirtti.



Teknik adam olarak güçlenmeleri gereken noktaları gördüğünü vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

"Gelecek adına nasıl hamleler yapabileceğimiz konusunda fikir sahibi oldum. Bu yönlerimizi güçlendirmek adına gereken çalışmaları yapıyoruz. Kupa maçı ve daha önce oynadığımız tüm karşılaşmalar, şu an ve gelecek maçlarımızla ilgili teknik, fiziksel ve zihinsel anlamda daha emin adımlar atmamıza fayda sağlamıştır."



Tuna, Demir Grup Sivasspor karşılaşması için yarın Sivas'a gideceklerini belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için ligdeki her maç çok önemli. Her maçın üzerine koyarak gitmemiz gerektiğinin farkındayız. Sivasspor karşılaşmasını ligde daha iddialı bir konum elde edebilme adına kazanmak istiyoruz. Milli maç arasına kadar Sivasspor ve Başakşehir takımları ile karşılaşacağız. Bu 2 haftalık süreçten iyi bir şekilde ayrılıp milli maç arasına moralli bir şekilde girmek amacındayız."