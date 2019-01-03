iddaa'nın favorisi Manchester City ama Liverpool'un oranı düşüyor!
Liverpool kazanırsa puan farkını açacak, Manchester City kazanırsa zirve karışacak. iddaa'nın favorisi City ama Liverpool'un da oranı hızla düşüyor! İşte detaylar...
- İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne iyileşti.
- Uzun süredir sakat olan Benjamin Mendy ve cezalı Fabian Delph dışında takımda eksik yok.
- Son 5 lig maçında 3 kere kaybedip Liverpool'a zirveyi kaptıran Manchester City, Etihad'da 'Kırmızılar' ile oynadığı son 4 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)
Liverpool
- James Milner ve Alberto Moreno iyileşti, Jordan Henderson ile Naby Keita'nın durumları maç saati netleşecek.
- Manchester City gibi hata yapmadılar ve ligde üst üste 9 maç kazanıp zirveye kuruldular.
- Yeni yıla 7 puan farkla zirvede giren hiçbir takım şampiyonluğu bırakmadı. Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna koşar adım ilerleyen Liverpool için herkesin dilinde aynı söz var: "O sene, bu sene!"
iddaa'nın favorisi Manchester City ama Liverpool'un oranı düşüyor!
Oranlar ilk olarak "1,70-3,20-3,30" açıklanmıştı. Manchester City'nin bu kadar favori olması taraflı tarafsız herkesi şaşırtmıştı.
iddaa Risk Yönetimi 2 kere güncelleme yaptı ve son oranlar "1,80-3,25-3,00" seviyesine geldi.
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