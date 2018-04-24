iddaa'dan oran güncellemesi! Liverpool-Roma maçının "7+ Gol" oranı...
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'un konuğu Roma. iddaa oranları güncelledi ve 7+ Gol oranında ciddi düşüş var!
Liverpool
- Lallana, Emre Can ve Matip sakat.
- Stoper ikilisi Lovren - Van Dijk olacak.
- Kalede Karius'un başlaması bekleniyor.
Roma
- Karsdrop deplasmana götürülmedi.
- Di Francesco, Cengiz ile Schick arasında kararımı henüz vermedim dedi ama UEFA'nın resmi sitesi Cengiz Ünder'i ilk 11'e yazdı.
- Kolarov iyileşti ve sol bekteki yerini alacak.
iddaa'da Liverpool'un galibiyeti 1,35'ten 1,30'a gerilerken, esas dikkat çekici değişiklik "7+ Gol" tercihinde yaşandı.
"7+ Gol" oranı 12,00'den 10,00'a düşürüldü!
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