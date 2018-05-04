iddaa'da toplam sayı baremleri arttırıldı!
Ev sahibi avantajını elini geçiren Utah, Houston'ı konuk ediyor. İlk iki maçı kaybeden New Orleans ise Golden State'i ağırlıyor. Toplam sayı baremleri arttırıldı, işte iddaa detayları...
New Orleans Pelicans - Golden State Warriors
- İlk maçta 224 sayı çıkmış, Golden State farklı kazanmıştı.
- İkinci maçta ise 238 sayı çıktı, 5 sayı farkla kazanan yine Golden State oldu.
- 230.5'tan açılan ilk ALT/ÜST baremi, önce 231.5'a çıktı, şu an 232.5'tan oynanıyor.
Utah Jazz - Houston Rockets
- 206 sayı çıkan ilk maçı Houston kazanmıştı.
- İkinci maçta 224 sayı çıktı ve Utah Jazz seriye denge getirip saha avantajını eline aldı.
- 206.5'tan açılan ilk ALT/ÜST baremi, 208.5'a yükseltildi.
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