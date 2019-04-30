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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

iddaa'da "Şampiyonluk" oranları güncellendi! Görülmemiş tablo...

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iddaa'da "Şampiyonluk" oranları güncellendi! Görülmemiş tablo...

Spor Toto Süper Lig'de 30 haftayı geride bıraktık ve ilk 3 sıradaki takımı sadece 3 puan birbirinden ayırıyor! "Şampiyonluk" oranları güncellendi, işte detaylar...

Son 5 haftada 3 kere puan kaybeden Başakşehir, Sivas deplasmanına sadece 2 puan avantajla gidecek. 19 Mayıs haftasındaki Galatasaray maçı da dahil olmak üzere artık puan kaybına tahammülleri kalmadı!

1,05'e kadar düşen şampiyonluk iddaa oranı, geçtiğimiz hafta 1,35'e yükselmişti, kritik maçlar öncesi 1,80'e yükseldi!

Kagawa: Böyle oynarsak ilk yarı 2-3 gol yeriz
Kagawa: Böyle oynarsak ilk yarı 2-3 gol yeriz

GALATASARAY YARIŞA ORTAK OLDU!

Son 16 lig maçını kaybetmeyen, 10'unda sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, lider Başakşehir'in puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Geçtiğimiz hafta 3,75'lerden 2,35'e kadar düşen şampiyonluk iddaa oranı, Konya deplasmanındaki beraberliğe rağmen an itibariyle 1,95'e kadar gerilemiş durumda!

BEŞİKTAŞ'IN İDDAA ORANI 50,00'DEN 7,50'YE DÜŞTÜ!

İkinci yarının lideri Beşiktaş, Ankaragücü'nü de farklı geçip Başakşehir'in 3 puan arkasına yerleşti.

Son 6 haftayı kayıpsız atlatan Kara Kartal, önümüzdeki hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılırsa bir anda kendini şampiyonluk potasında bulabilir.

Nisan ayının ortasında 50,00 iddaa oranından oynanan "Beşiktaş Şampiyon Olur" tercihi 7,50'ye kadar geriledi!

Başakşehirin savunması dağıldı Büyük değişim...
Başakşehir'in savunması dağıldı! Büyük değişim...

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor...

Şampiyonluk bahisleri burada, oynamak için buraya tıklayın!

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