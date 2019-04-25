iddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray'dan müthiş atak...
Spor Toto Süper Lig'de 29 haftayı geride bıraktık ve Başakşehir'in üst üste puan kayıpları sonrası bir anda Galatasaray ve Beşiktaş da yarışa ortak oldu!
Mart başında 1,20'ye ve sonrasında 1,05'e kadar düşen "Başakşehir şampiyon olur" iddaa oranı, son 4 haftadaki 7 puan kayıp sonrası 1,35'e yükseldi!
BEŞİKTAŞ DA ARTIK POTADA!
Aynı süreçte Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray bir yana, hiç kayıp yaşamayan Beşiktaş da iddialı konuma geldi ve bir anda kendini potada buldu...
İlk yarının sonundaki kötü gidişat sonrası 50,00'ye kadar yükselen "Beşiktaş şampiyon olur" iddaa oranı, üst üste gelen galibiyetler ve Başakşehir'in kayıpları sonrası 25,00'e kadar geriledi - son 5 hafta öncesi puan farkı sadece 6!
GALATASARAY'DAN MÜTHİŞ ATAK!
Başakşehir'in Beşiktaş'a yenildiği haftada Fenerbahçe maçını 1 puanla geçen Galatasaray, Kayserispor engelini 3 puanla geçmiş ve liderin Rizespor'a takılması sonrası puan farkını 3'e indirmişti...
31. haftada Beşiktaş ile, 33. haftada ise Başakşehir ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak olmanın avantajını kullanıp 22. şampiyonluğa ulaşabilecekler mi?
Misli.com'da en son 3,75'ten oynanan "Galatasaray şampiyon olur" iddaa oranı, kritik haftalar öncesi 2,35'e kadar düştü!
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