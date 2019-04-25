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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.04.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

iddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray'dan müthiş atak...

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iddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray'dan müthiş atak...

Spor Toto Süper Lig'de 29 haftayı geride bıraktık ve Başakşehir'in üst üste puan kayıpları sonrası bir anda Galatasaray ve Beşiktaş da yarışa ortak oldu!

Mart başında 1,20'ye ve sonrasında 1,05'e kadar düşen "Başakşehir şampiyon olur" iddaa oranı, son 4 haftadaki 7 puan kayıp sonrası 1,35'e yükseldi!

BEŞİKTAŞ DA ARTIK POTADA!

Aynı süreçte Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray bir yana, hiç kayıp yaşamayan Beşiktaş da iddialı konuma geldi ve bir anda kendini potada buldu...

İlk yarının sonundaki kötü gidişat sonrası 50,00'ye kadar yükselen "Beşiktaş şampiyon olur" iddaa oranı, üst üste gelen galibiyetler ve Başakşehir'in kayıpları sonrası 25,00'e kadar geriledi - son 5 hafta öncesi puan farkı sadece 6!

GALATASARAY'DAN MÜTHİŞ ATAK!

Başakşehir'in Beşiktaş'a yenildiği haftada Fenerbahçe maçını 1 puanla geçen Galatasaray, Kayserispor engelini 3 puanla geçmiş ve liderin Rizespor'a takılması sonrası puan farkını 3'e indirmişti...

31. haftada Beşiktaş ile, 33. haftada ise Başakşehir ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak olmanın avantajını kullanıp 22. şampiyonluğa ulaşabilecekler mi?

Misli.com'da en son 3,75'ten oynanan "Galatasaray şampiyon olur" iddaa oranı, kritik haftalar öncesi 2,35'e kadar düştü!

Şampiyonluk bahislerini kaçırmayın, oynamak için buraya tıklayın!

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