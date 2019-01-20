iddaa'da 'Günün Fırsatı' Spor Toto Süper Lig'de! Öne çıkanlar...
Spor Toto Süper Lig'de günün maçı, aynı zamanda iddaa'da da 'Günün Fırsatı' oldu! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Majid Hosseini ve Vahid Amiri, İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda.
- Ogenyi Onazi sezonu kapattı, Jose Sosa'nın durumu ise maç saati netleşecek ama yetişmesi beklenmiyor.
- Başakşehir'le ligde oynadıkları son 7 maçtan galibiyet çıkartamadılar. (3 beraberlik - 4 galibiyet)
Başakşehir
- Rijad Bajic deplasmana götürülmedi.
- Yeni transferlerden Serdar Taşçı, Hatayspor maçında olduğu gibi bu akşam da ilk 11'de yer alabilir. Robinho için maç saatini bekleyeceğiz.
- Geçen sezon Trabzon deplasmanında 1-0 kazanan Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden 3 puanla ayrılmayı başardı. Son 8 deplasmanın 6'sında ise kalesinde gol görmedi.
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