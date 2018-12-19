iddaa'da 'Günün Fırsatı' Kuzey Londra Derbisi'nde! Öne çıkan bahis...
İngiltere Lig Kupası çeyrek final eşleşmelerinden biri 'Kuzey Londra Derbisi' ve iddaa bu maçı 'Günün Fırsatı' olarak belirledi. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan bahse göz atalım...
- Hector Bellerin sakat, sağ tarafta Maitland-Niles oynayacak.
- Stoper Shkodran Mustafi'nin durumu da maç saati netleşecek, riske edilmeyebilir, cezası sona eren Sokratis ilk 11'de olacak.
- Teknik patron Unai Emery; "Gol atma konusunda sıkıntımız yok ama daha iyi savunma yapmamız lazım." açıklamasını yaptı.
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- Bu sezon Lig Kupası maçlarında kaleyi koruyan Paulo Gazzaniga'nın, Kuzey Londra Derbisi olmasına rağmen kalede devam etmesi bekleniyor. Hugo Lloris yedekte oturabilir.
- Juan Foyth antrenmanlara çıkmaya başladı ama maça yetişip yetişmeyeceği henüz net değil. Davinson Sanchez'in de durumu maç saati belli olacak. Stoperde yine bir alternatifsizlik söz konusu....
- Adı ciddi şekilde Manchester United ile anılan Arjantinli menajer Mauricio Pochettino, kendisine "Gidecek misiniz yoksa kalıyor musunuz?" şeklindeki soruya: "Şu an sadece Tottenham'a odaklanmış durumdayım. Kulüpler arasındaki görüşmeler beni ilgilendirmiyor." dedi ve Kırmızı Şeytanlar'a geçiş yolunu kapatmadı.
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