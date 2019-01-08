iddaa'da Günün Fırsatı! 'Khimki-F.Bahçe' maçında öne çıkan...
'Günün Fırsatı' olarak açıklanan 'Khimki-Fenerbahçe' karşılaşmasını, Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları değerlendirdi...
Romario Özsavidis'ten 'Khimki - Fenerbahçe Beko' iddaa analizi
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Baskonia karşılaşmasının belli bölümlerinde zorlansa da, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etti. Çift maç haftasında ilk rakibimiz Khimki olacak.
Khimki ise geride kalan hafta Gran Canaria karşısında 2 önemli oyuncusu; Shved ve Gill’den yoksun olmasına rağmen 29 sayılık bir galibiyet aldı fakat bu karşılaşmada işleri oldukça zor.
Hafta sonu oynanan ve kaybedilen Banvit karşılaşmasında Vesely, Kalinic ve Guduric kadroda yoktu ve dinlenme şansı buldu. Ayrıca Khimki cephesinde eksikler halen takıma dönmedi. Bu durumda Sarı-Lacivertli ekibimizin; kaybedilen Banvit mücadelesinden gerekli dersleri de alarak, dinlenmiş oyuncularıyla birlikte sahadan galibiyet ile ayrılmasını bekliyorum.
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