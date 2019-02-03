iddaa'da "Günün Fırsatı" İtalya Serie A'da! Maçın favorisi ise...
"Roma-Milan" karşılaşması iddaa'da "Günün Fırsatı" oldu, TEK MAÇ fırsatı ve CANLI YAYIN kaçmaz! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Orta sahadan Steven N'zonzi ve Bryan Cristante cezalı.
- Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, stoper Juan Jesus ve hücum alternatiflerinden Diego Perotti ise sakat.
- Milan'la oynadıkları son 2 lig maçını kaybettiler ama ondan önceki 4 maçta fire vermemişlerdi.
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Milan
- Tecrübeli savunmacı Cristian Zapata ve orta sahanın gediklileri Lucas Biglia ile Giacomo Bonaventura sakat.
- Ligdeki Napoli maçında oyuna sonradan girip pek etkili olamamıştı ama kupada 2-0 kazanılan maça damga vurdu. Krzysztof Piatek'ten bahsediyoruz, şimdiden efsane golcü Shevchenko ile kıyaslamalar başladı... (2 gol)
- Son 9 lig maçında sadece 1 yenilgi aldılar ama kalan 8 maçın yalnızca 3'ünü kazanabildikleri için üst sıralara istedikleri tırmanışı yapamadılar. (5 beraberlik) - 3'üncü Inter'in 5 puan gerisinde 4'üncü sıradalar...
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