iddaa'da 'Günün Fırsatı' Euroleague'den! Öne çıkan tercih ise...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, Euroleague'de 'Günün Fırsatı' olarak açıklanan 'Olympiakos - Panathinaikos' karşılaşmasını sizler için değerlendirdi.
Orkun Hınçer'den 'Olympiakos - Panathinaikos' iddaa analizi
Son olarak temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen'e mağlup olan Olympiakos, yeni koçu Rick Pitino'yla yoluna devam eden Panathinaikos'u konuk ediyor.
CSKA Moskova'yı OAKA'da farklı yenen Panathinaikos'un deplasman karnesi iyi değil. Olympiakos, EuroLeague'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazandı ve 5. sırada yer alıyor.
Darüşşafaka yenilgisi sonrası, evlerinde hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Panathinaikos'un deplasman performansı güven vermiyor.
Olympiakos'tan galibiyet bekliyorum.
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