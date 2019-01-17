iddaa'da "Günün Fırsatı" Euroleague'de! TEK MAÇ'ın favorisi...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, "Günün Fırsatı" olarak bültende yer alan "Maccabi Tel Aviv - Barcelona" karşılaşmasını sizler için değerlendirdi.
Orkun Hınçer'den 'Maccabi Tel Aviv - Barcelona' iddaa analizi
Geçen hafta deplasmanda CSKA Moskova'yı 17 sayı farkla mağlup eden Maccabi FOX, son dönemin formda takımı Barcelona'yı konuk edecek.
Barcelona, EuroLeague'de oynadığı son 5 maçı kazanmış durumda. Maccabi koç değişikliğinden sonra, özellikle hücumda daha etkili oynamaya başladı. Ioannis Sfairopoulos takımını oldukça iyi yönlendiriyor. İki takım da son dönemde hücumda etkili performanslar sergiliyorlar.
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