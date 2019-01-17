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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
17.01.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

iddaa'da "Günün Fırsatı" Euroleague'de! TEK MAÇ'ın favorisi...

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iddaa'da "Günün Fırsatı" Euroleague'de! TEK MAÇ'ın favorisi...

Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, "Günün Fırsatı" olarak bültende yer alan "Maccabi Tel Aviv - Barcelona" karşılaşmasını sizler için değerlendirdi.

Orkun Hınçer'den 'Maccabi Tel Aviv - Barcelona' iddaa analizi

Geçen hafta deplasmanda CSKA Moskova'yı 17 sayı farkla mağlup eden Maccabi FOX, son dönemin formda takımı Barcelona'yı konuk edecek.

Barcelona, EuroLeague'de oynadığı son 5 maçı kazanmış durumda. Maccabi koç değişikliğinden sonra, özellikle hücumda daha etkili oynamaya başladı. Ioannis Sfairopoulos takımını oldukça iyi yönlendiriyor. İki takım da son dönemde hücumda etkili performanslar sergiliyorlar.

ÜST tercihi benim için en ideal seçim.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 832(L:158,5)Maccabi Tel Aviv - Barcelona
    1
    Üstü
    1,70
    12622kez oynandı
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Hızlı Hücum - 17 Ocak 2019 Euroleague TahminleriNesine TV editörleri Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe, günün Euroleague karşılaşmalarını Hızlı Hücum'da sizler için değerlendirdi!
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