iddaa'da 'Günün Fırsatı' Euroleague'de! Öne çıkan tercih ise...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, 'Günün Fırsatı' olarak bültende yerini alan 'Barcelona - CSKA Moskova' karşılaşmasını sizler için değerlendirdi...
Ümit Avcı'dan 'Barcelona - CSKA Moskova' iddaa analizi
Son dönemde kötü sonuçlar alan CSKA Moskova, geçtiğimiz hafta Bayern Münih'i Rusya'da güçlükle geçti ama hafta sonu VTB Ligi'nde Petersburg'a yenilmekten kurtulamadı. Mutlaka artık ayağa kalkmaları gerekiyor.
Barcelona ise 5 maçlık galibiyet serisiyle gittiği Maccabi deplasmanında bozguna uğramıştı. Ancak ligde Baskonia deplasmanında kazanarak morallerini yükselttiler.
Barcelona hücumda etkili silahlara sahip. Özellikle Heurtel son dönemin formda ismi. Ancak kısa savunmasında da çok aksıyorlar. CSKA ligin en skorer kısa rotasyonuna sahip iki ekibinden biri. Rakibinin savunma zaaflarının üzerine gidecektir konuk takım ama ev sahibinin de aynı şekilde yanıt verme güçleri var. Bu da toplam sayıyı artıracaktır.
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