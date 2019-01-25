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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
25.01.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

iddaa'da 'Günün Fırsatı' Euroleague'de! Öne çıkan tercih ise...

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iddaa'da 'Günün Fırsatı' Euroleague'de! Öne çıkan tercih ise...

Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, 'Günün Fırsatı' olarak bültende yerini alan 'Barcelona - CSKA Moskova' karşılaşmasını sizler için değerlendirdi...

Ümit Avcı'dan 'Barcelona - CSKA Moskova' iddaa analizi

Son dönemde kötü sonuçlar alan CSKA Moskova, geçtiğimiz hafta Bayern Münih'i Rusya'da güçlükle geçti ama hafta sonu VTB Ligi'nde Petersburg'a yenilmekten kurtulamadı. Mutlaka artık ayağa kalkmaları gerekiyor.

Barcelona ise 5 maçlık galibiyet serisiyle gittiği Maccabi deplasmanında bozguna uğramıştı. Ancak ligde Baskonia deplasmanında kazanarak morallerini yükselttiler.

Barcelona hücumda etkili silahlara sahip. Özellikle Heurtel son dönemin formda ismi. Ancak kısa savunmasında da çok aksıyorlar. CSKA ligin en skorer kısa rotasyonuna sahip iki ekibinden biri. Rakibinin savunma zaaflarının üzerine gidecektir konuk takım ama ev sahibinin de aynı şekilde yanıt verme güçleri var. Bu da toplam sayıyı artıracaktır.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 969(L:164,5)Barcelona - Cska Moskova
    1
    Altı
    1,70
    9209kez oynandı
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İddaa Euroleague Tahminleri - 25 Ocak 2019Nesine TV yorumcuları Orkun Hınçer ve Selahi Aydın, 25 Ocak Cuma iddaa programında yer alan Euroleague maçlarını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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