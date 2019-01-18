iddaa'da "Günün Fırsatı" Euroleague'de! En popüler tercih...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, "Günün Fırsatı" olarak bültende yer alan "Zalgiris-Panathinaikos" karşılaşmasını sizler için değerlendirdi.
Gökhan German'dan "Zalgiris-Panathinaikos" iddaa analizi
İki takım da Play-Off sınırının dışında. Artık her galibiyet onlar için önemli. Zalgiris, Westermann'ın yokluğunda hücumda çok zorlanmıştı. Fransız yıldızın durumu belirsiz. Kavaliauskas sakat.
Panathinaikos, Pitino yönetiminde deplasmanda kazanamadı. Bu yıl sadece 2 dış saha galibiyetleri var. Calathes'in de oynamama ihtimali var. Langford dönebilir ama durumu belirsiz. Keza Antetokoumpo'nun durumu da maç saati belli olacak.
İç sahada dolu tribünler önünde Zalgiris'i favori görüyorum. MS1 ve ALT tercihlerini öneriyorum.
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