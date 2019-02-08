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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
08.02.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

iddaa'da 'Günün Fırsatı' Euroleague'de! DEV MAÇ, TEK MAÇ...

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iddaa'da 'Günün Fırsatı' Euroleague'de! DEV MAÇ, TEK MAÇ...

Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, "Günün Fırsatı" olarak bültende yerini alan "CSKA Moskova - Real Madrid" karşılaşmasını sizler için değerlendirdi...

Orkun Hınçer'den "CSKA Moskova - Real Madrid" iddaa analizi

Rusya'da Maccabi FOX'a 17 sayı farkla mağlup olduktan sonra oynadığı son 3 maçı kazanan ve 3. sırada yer alan CSKA Moskova, 2. sırada bulunan Real Madrid'i konuk edecek.

Konuk takım da deplasmanda Buducnost'a farklı yenildikten sonra oynadığı son 2 maçı kazandı. Geçen hafta İstanbul'da temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen karşısında zorlanan Real, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçın 3'ünü kaybetti. Real Madrid'de Sergio Llull ve Trey Thompkins bu akşamki maçta forma giyemeyecekler. Bu durum konuk takımın hücum gücünü olumsuz yönde etkileyebilir.

İki takım açısından da oldukça önemli bir mücadele olacak. Son maçlarda iyi oynayan CSKA Moskova'nın kendi salonunda kazanmasını bekliyorum.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 967(L:171,5)Cska Moskova - Real Madrid
    1
    Üstü
    1,70
    6293kez oynandı
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Hızlı Hücum - 8 Şubat 2019 Euroleague TahminleriNesine TV editörleri Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe, günün Euroleague karşılaşmalarını Hızlı Hücum'da sizler için değerlendirdi!
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