iddaa'da 'Günün Fırsatı' Euroleague'de! DEV MAÇ, TEK MAÇ...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, "Günün Fırsatı" olarak bültende yerini alan "CSKA Moskova - Real Madrid" karşılaşmasını sizler için değerlendirdi...
Orkun Hınçer'den "CSKA Moskova - Real Madrid" iddaa analizi
Rusya'da Maccabi FOX'a 17 sayı farkla mağlup olduktan sonra oynadığı son 3 maçı kazanan ve 3. sırada yer alan CSKA Moskova, 2. sırada bulunan Real Madrid'i konuk edecek.
Konuk takım da deplasmanda Buducnost'a farklı yenildikten sonra oynadığı son 2 maçı kazandı. Geçen hafta İstanbul'da temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen karşısında zorlanan Real, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçın 3'ünü kaybetti. Real Madrid'de Sergio Llull ve Trey Thompkins bu akşamki maçta forma giyemeyecekler. Bu durum konuk takımın hücum gücünü olumsuz yönde etkileyebilir.
İki takım açısından da oldukça önemli bir mücadele olacak. Son maçlarda iyi oynayan CSKA Moskova'nın kendi salonunda kazanmasını bekliyorum.
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