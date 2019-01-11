iddaa'da 'Günün Fırsatı' bugün de Euroleague'de! Maçın favorisi...

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Gökhan German'dan 'Barcelona - Panathinaikos' iddaa analizi
Barcelona kötü gidişe dur dedi ve son 4 maçını kazandı. Ligde de üç maçtır kazanıyorlar. 7 maçlık bir seri yakaladılar. Takımda eksik ve sakat oyuncu yok. Panathinaikos, Pitino yönetiminde evinde iki maç kazanırken deplasmanda Olympiakos'a mağlup oldu. Langford ve Antetokounmpo'nun sakatlıkları var. Yeni transfer Kilpatrick, bu maçta forma giyebilecek. Calathes'i yedekleyecek bir oyun kurucu. Panathinaikos'un deplasman karnesi çok kötü. Barcelona da formda ve çıkışta. Ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. Tercihim 1.
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Orkun Hınçer'den 'Barcelona - Panathinaikos' iddaa analizi
İtalya'da EA Milano'yu mağlup ederek önemli bir galibiyet alan Barcelona, oynadığı son 4 maçı kazanmış durumda. Bu akşam Panathinaikos'u konuk edecek olan Barcelona, son dönemde formunu yükseltti. Panathinaikos ise yeni koçu Rick Pitino'yla çıktığı 3 maçın 2'sini kazandı. Panathinaikos deplasman maçlarında istediği oyunu sergilemekte zorlanıyor. Bu sezon EuroLeague'de deplasmanda 7 maç oynayan Panathinaikos sadece 1 galibiyet aldı. İki takım da ilk 8'e kalma mücadelesi veriyor ve artık her galibiyetin önemi var. Son dönemde iyi oynayan Barcelona evinde hata yapmayacaktır düşüncesindeyim.
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