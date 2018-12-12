iddaa'da 'Günün Fırsatı' belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde...
Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki kritik 'Shakhtar-Lyon' karşılaşması MBS1 oldu! İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...
- Dentinho, Fernando, Ivan Ordets ve Yaroslav Rakitskiy sakat.
- Lyon'daki ilk maç nefesleri kesmiş, 2-0 öne geçen Shakhtar galibiyeti koruyamamış ve 1 puana razı olmuştu.
- Hoffenheim deplasmanında 90+2'deki Taison'ın attığı golle Şampiyonlar Ligi umutlarını bu maça taşıyan Ukrayna temsilcisi, Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada hata yapmazsa gruptan çıkacak ve adını üst tura yazdıracak.
Lyon
- Maxwel Cornet, Amine Gouiri, Jeremy Morel ve Rafael deplasman kafilesinde yer almadı.
- Manchester City deplasmanında sürpriz bir şekilde kazanarak başladıkları serüvende, sonraki 4 maçtan beraberlikle ayrıldılar ve Ukrayna'da da kazanırlarsa adlarını Son 16'ya yazdıracaklar.
- Son 3 resmi maçta galibiyetleri yok ama deplasmandaki son 3 maçtan 2 kere zaferle ayrılmasını bildiler.
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