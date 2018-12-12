iddaa'da 'Günün Fırsatı' belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
12.12.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

iddaa'da 'Günün Fırsatı' belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde...

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iddaa'da 'Günün Fırsatı' belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde...

Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki kritik 'Shakhtar-Lyon' karşılaşması MBS1 oldu! İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...

Shakhtar

- Dentinho, Fernando, Ivan Ordets ve Yaroslav Rakitskiy sakat.

- Lyon'daki ilk maç nefesleri kesmiş, 2-0 öne geçen Shakhtar galibiyeti koruyamamış ve 1 puana razı olmuştu.

- Hoffenheim deplasmanında 90+2'deki Taison'ın attığı golle Şampiyonlar Ligi umutlarını bu maça taşıyan Ukrayna temsilcisi, Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada hata yapmazsa gruptan çıkacak ve adını üst tura yazdıracak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 430Shakhtar Donetsk - Lyon
    1
    MS1
    2,00
    12436kez oynandı
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Lyon

- Maxwel Cornet, Amine Gouiri, Jeremy Morel ve Rafael deplasman kafilesinde yer almadı.

- Manchester City deplasmanında sürpriz bir şekilde kazanarak başladıkları serüvende, sonraki 4 maçtan beraberlikle ayrıldılar ve Ukrayna'da da kazanırlarsa adlarını Son 16'ya yazdıracaklar.

- Son 3 resmi maçta galibiyetleri yok ama deplasmandaki son 3 maçtan 2 kere zaferle ayrılmasını bildiler.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 12 Aralık 2018Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 12 Aralık Çarşamba iddaa programından güvendiği Şampiyonlar Ligi maçlarını sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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