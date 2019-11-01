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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.11.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

iddaa'da günün en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları değerlendirdi...

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iddaa'da günün en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları değerlendirdi...

Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...

Galatasaray – Rizespor: MS 1

Süper Lig’de 10. haftanın açılışında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilen mücadeleye bahis yapan üyelerin %44’ü ev sahibi Sarı-kırmızılıların maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com yazarı Evren Göz’ün Yorumu

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası farklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenen Galatasaray, ligde sıkıntılı günler geçiren Rizespor'u mağlup edecektir. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı Marcao kadroda yok. Sakatlığı sonrası Falcao'nun da karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor. Oran arttırmak isteyenler "İY1/MS1" seçeneğine yönelebilir.

iddaada günün en çok oynanan maçları burada Misli.com yazarları değerlendirdi...

Dijon – Paris Saint Germain: H2

Fransa Ligue 1’de yeni hafta, Paris Saint Germain’in Dijon’a konuk olacağı karşılaşmayla başlıyor. Mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %40’ı PSG’nin 3 puanla evine döneceğini görüşünde.

Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Son lig maçında Marsilya karşısında sahadan rahat bir galibiyetle ayrılan PSG, bu haftayı ligin dibindeki rakibine konuk ederek geçecek ve sonra asıl hedefleri olan Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaklar. Club Brugge’ü ağırlayacakları maçtan galibiyetle ayrılarak, gruptan çıkmayı garantilemek isteyeceklerdir. Bu durum, Dijon karşısında frene basarlar demek olmuyor çünkü iki maç arasında tam 5 gün olacak. Konuk ekip en az 2 farklı kazanır. 

iddaada günün en çok oynanan maçları burada Misli.com yazarları değerlendirdi...

Hoffenheim – Paderborn: MS1

Misli.com’dan CANLI yayınlanacak maçta Hoffenheim ile Paderborn karşı karşıya geliyor. Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %65’i ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Fatih Demireli’nin Yorumu

Sezona kötü başlayan ancak son 3 maçını kazanan Hoffenheim, hafta içi kupada Duisburg'u 2-0'la geçip yoluna devam etti. Kupa maçında belinden sakatlanan Sebastian Rudy'nin oynama ihtimali var. Geçtiğimiz hafta zayıf kalan Düsseldorf karşısında bu sezonki ilk galibiyetini alan Paderborn, kupada tek golle Leverkusen'e elendi. Orta saha oyuncusu Gjasula cezalı. Hoffenheim galibiyet serisine devam edecektir.

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Bayern Münih'li Coutinho'dan Paderborn ağlarına muhteşem bir gol! İzleyelim...

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