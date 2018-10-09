iddaa'da gündem 'EFL Trophy' kupası! Öne çıkan tercihler ise...
Milli maç arasına girdik diye iddaa'da maç kalmadı sanmayın! EFL Trophy maçlarından son haberlere ve öne çıkan iddaa tercihlerine göz atalım...
Sunderland - Carlisle
- Tam 14 oyuncu Sunderland'in bu akşamki maçında yer alamayacak.
- As takım oyuncuları milli takımlara yolcu oldu. Jon McLaughlin, Bryan Oviedo, Tom Flanagan ve Bali Mumba.
- Max Power ise cezalı.
- Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son maçlarda üzerlerine çok yük binen, sakatlanma riski olan Josh Maja, Jerome Sinclair ve Lee Cattermole da kadroda değil.
- Sakat listesinde yer alan isimler ise şu şekilde: Glenn Loovens, Donald Love, Charlie Wyke, Duncan Watmore, Lynden Gooch ve Denver Hume.
'Sunderland - Carlisle' maçına iddaa oynamak için buraya tıklayın!
Crawley - Portsmouth
- Portsmouth sağ şeridini kontrol altında tutan David Wheeler sakat.
- Sol şeridi kontrol altında tutan Ronan Curtis ise milli takıma gitti.
- Forvet alternatiflerinden Louis Dennis ve sol bek Dion Donohue ilk kez Portsmouth forması giyecek.
- Grubun ilk maçında Tottenham'ın 'Reserve' takımıyla 1-1 berabere kalan Crawley, Broadfield Stadyumu'nda oynadığı son 3 resmi maçı firesiz geçti.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle