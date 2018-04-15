iddaa'da en çok oynanan derbi tercihleri burada!
İskoçya'dan Almanya'ya, Türkiye'den İtalya'ya... Bugün günlerden derbi! Günün en çok oynanan derbi tercihlerine göz atalım...
Futbolda "derbi" nedir? - Aynı şehir ve bölge takımlarının birbirleri ile yaptıkları maçlar.
Old Firm Derbisi, Celtic - Rangers, karşılaşma saat 16:30'da Nesine.com'da CANLI yayınlanacak.
- Glasgow şehrinin iki takımı, kozlarını İskoçya Kupası yarı finalinde paylaşacak. Mücadele tarafsız sahada, Hampden Park'ta oynanacak.
- Takımlar 90 dakika içinde yenişemezse uzatma, uzatmada kazanan çıkmazsa penaltılara gidilecek.
- Celtic'te Bitton ve Hayes sakat. Hendry kurallar gereği yok, Armstrong'un durumu maç saati netleşecek.
- Rangers'ta ise Bates ve Jack yok. Windass, Rossiter ve Lee Wallace şüpheli.
- Günün galibi Motherwell ile finalde karşılaşacak.
- Aralarındaki son 12 resmi maçta Rangers galibiyeti yok. (3 beraberlik)
Ruhr Derbisi, Schalke - Dortmund, saat 16:30'da başlayacak.
- Schalke'de Nastasic cezalı, Embolo sakat.
- Dortmund'da ise Kagawa ve Rode yok. Guerreiro'nun maç eksiği var.
- Sezonun ilk maçında Dortmund, 25. dakikada 4-0 öne geçmiş, Schalke 90+4'te Naldo'nun kafa golüyle 1 puanı kurtarmış, 8 gol izlemiştik.
- Bundesliga'da oynanan son 4 Ruhr Derbisi'nde kazanan yok, tüm maçlar berabere bitti.
İstanbul Derbisi, zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Başakşehir maçı saat 19:00'da başlayacak.
- Halil Umut Meler'in yöneteceği maç öncesi iki takımda da önemli bir eksik yok.
- Galatasaray, Türk Telekom Arena'da oynadığı son 16 lig maçının 15'ini kazandı.
- Başakşehir, Galatasaray'a karşı ligde çıktığı son 7 maçın sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet)
Derby della Capitale, Roma Derbisi'nde Lazio ile Roma karşı karşıya! Karşılaşma saat 21:45'te Nesine.com'da CANLI yayınlanacak.
- La Gazetta dello Sport'a göre Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlama şansı %40, Schick'in maça başlaması daha olası gözüküyor.
- Lazio'da Patric, Roma'da Perotti sakat.
- Son 8 derbide beraberlik çıkmadı, 6'sını Roma kazandı.
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