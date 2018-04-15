iddaa'da en çok oynanan derbi tercihleri burada!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriiddaa'da en çok oynanan derbi tercihleri burada!
GeriFutbol iddaa'da en çok oynanan derbi tercihleri burada!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
15.04.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

iddaa'da en çok oynanan derbi tercihleri burada!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iddaa'da en çok oynanan derbi tercihleri burada!

İskoçya'dan Almanya'ya, Türkiye'den İtalya'ya... Bugün günlerden derbi! Günün en çok oynanan derbi tercihlerine göz atalım...

Futbolda "derbi" nedir? - Aynı şehir ve bölge takımlarının birbirleri ile yaptıkları maçlar.

Old Firm Derbisi, Celtic - Rangers, karşılaşma saat 16:30'da Nesine.com'da CANLI yayınlanacak.

- Glasgow şehrinin iki takımı, kozlarını İskoçya Kupası yarı finalinde paylaşacak. Mücadele tarafsız sahada, Hampden Park'ta oynanacak.

- Takımlar 90 dakika içinde yenişemezse uzatma, uzatmada kazanan çıkmazsa penaltılara gidilecek.

- Celtic'te Bitton ve Hayes sakat. Hendry kurallar gereği yok, Armstrong'un durumu maç saati netleşecek.

- Rangers'ta ise Bates ve Jack yok. Windass, Rossiter ve Lee Wallace şüpheli.

- Günün galibi Motherwell ile finalde karşılaşacak.

- Aralarındaki son 12 resmi maçta Rangers galibiyeti yok. (3 beraberlik)

En Çok Oynanan Bahis
  • 516Celtic - Rangers
    3
    MS1
    1,55
    8001kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Ruhr Derbisi, Schalke - Dortmund, saat 16:30'da başlayacak.

- Schalke'de Nastasic cezalı, Embolo sakat.

- Dortmund'da ise Kagawa ve Rode yok. Guerreiro'nun maç eksiği var.

- Sezonun ilk maçında Dortmund, 25. dakikada 4-0 öne geçmiş, Schalke 90+4'te Naldo'nun kafa golüyle 1 puanı kurtarmış, 8 gol izlemiştik.

- Bundesliga'da oynanan son 4 Ruhr Derbisi'nde kazanan yok, tüm maçlar berabere bitti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 145Schalke - Dortmund
    3
    2,5Üst
    1,60
    20620kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

İstanbul Derbisi, zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Başakşehir maçı saat 19:00'da başlayacak.

- Halil Umut Meler'in yöneteceği maç öncesi iki takımda da önemli bir eksik yok.

- Galatasaray, Türk Telekom Arena'da oynadığı son 16 lig maçının 15'ini kazandı.

- Başakşehir, Galatasaray'a karşı ligde çıktığı son 7 maçın sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet)

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
    3
    MS1
    1,60
    32461kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Derby della Capitale, Roma Derbisi'nde Lazio ile Roma karşı karşıya! Karşılaşma saat 21:45'te Nesine.com'da CANLI yayınlanacak.

- La Gazetta dello Sport'a göre Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlama şansı %40, Schick'in maça başlaması daha olası gözüküyor.

- Lazio'da Patric, Roma'da Perotti sakat.

- Son 8 derbide beraberlik çıkmadı, 6'sını Roma kazandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 153Lazio - Roma
    3
    2,5Üst
    1,50
    11061kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
İddaa Tahminleri - 15 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 15 Nisan Pazar İddaa programından Hollanda Eredivisie ve Fransa Ligue 1‘den güvendiği karşılaşmaları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe'ye Sivas'ta altın 3 puan

Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı!

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Sabriye Şengül Maria Karaoulani boks maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?