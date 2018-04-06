İddaa’da derbi haftası! Cenk Tosun gol atarsa...
İngiltere, İtalya ve İspanya’da derbi maçlar nefes kesecek. Takımlardan son haberlere, istatistiklere, öne çıkanlara göz atalım…
137 yıllık rekabet, Manchester Derbisi’nde City ile United karşı karşıya gelecek.
Manchester City, derbide Manchester United engelini kayıpsız geçerse, Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza atmış olacak.
City’de Sergio Agüero’nun durumu maç saati netleşecek. United’da Daley Blind ve Sergio Romero yok, Phil Jones şüpehli.
Manchester City gibi, Bayern Münih de şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın.
Bayern Münih, Augsburg deplasmanında kazanırsa, matematiksel olarak ligi zirvede bitirmeyi garantileyecek.
Şampiyonun maçı Nesine.com’da CANLI olarak yayınlanacak.
Erken saatlerde ise Merseyside Derbisi’nde, Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton, Liverpool’u konuk edecek.
Everton’da Idrissa Gueye belirsiz. Mangala, Holgate, McCarthy ve Sigurdsson derbide forma giyemeyecek.
Son 4 lig maçında 4 gole imza atan Cenk Tosun, derbide de gol atmak istediğini açıkladı.
Liverpool’da Emre Can yetişebilir. Salah ve Klavan şüpheli. Lallana, Matip ve Joe Gomez iyileşmedi.
İtalya’da ise “Derby della Lanterna” oynanacak.
Deniz Feneri Derbisi’nde, aynı stadyumu paylaşan iki ekibin maçında, Sampdoria ile Genoa karşı karşıya gelecek.
Davide Massa’nın yöneteceği karşılaşma da Nesine.com’da CANLI olarak yayınlanacak.
Pazar günü ise tüm dünyanın gözü “El Derbi madrileno – Madrid Derbisi” üzerinde olacak.
90 yıllık rekabet, 218 maç, 639 gol!
Real cephesinde Varane belirsiz, Atleti’de Jose Gimenez derbide forma giyemeyecek.
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