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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol İddaa’da derbi haftası! Cenk Tosun gol atarsa...
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Futbol
06.04.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

İddaa’da derbi haftası! Cenk Tosun gol atarsa...

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İddaa’da derbi haftası! Cenk Tosun gol atarsa...

İngiltere, İtalya ve İspanya’da derbi maçlar nefes kesecek. Takımlardan son haberlere, istatistiklere, öne çıkanlara göz atalım…

137 yıllık rekabet, Manchester Derbisi’nde City ile United karşı karşıya gelecek.

Manchester City, derbide Manchester United engelini kayıpsız geçerse, Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza atmış olacak.

City’de Sergio Agüero’nun durumu maç saati netleşecek. United’da Daley Blind ve Sergio Romero yok, Phil Jones şüpehli.

En Çok Oynanan Bahis
  • 122Manchester City - Manchester Utd
    3
    MS1
    1,65
    6029kez oynandı
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Manchester City gibi, Bayern Münih de şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın.

Bayern Münih, Augsburg deplasmanında kazanırsa, matematiksel olarak ligi zirvede bitirmeyi garantileyecek.

Şampiyonun maçı Nesine.com’da CANLI olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 109Augsburg - Bayern
    3
    MS2
    1,35
    12434kez oynandı
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Erken saatlerde ise Merseyside Derbisi’nde, Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton, Liverpool’u konuk edecek.

Everton’da Idrissa Gueye belirsiz. Mangala, Holgate, McCarthy ve Sigurdsson derbide forma giyemeyecek.

Son 4 lig maçında 4 gole imza atan Cenk Tosun, derbide de gol atmak istediğini açıkladı.

Liverpool’da Emre Can yetişebilir. Salah ve Klavan şüpheli. Lallana, Matip ve Joe Gomez iyileşmedi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 107Everton - Liverpool
    3
    2,5Üst
    1,60
    8956kez oynandı
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İtalya’da ise “Derby della Lanterna” oynanacak.

Deniz Feneri Derbisi’nde, aynı stadyumu paylaşan iki ekibin maçında, Sampdoria ile Genoa karşı karşıya gelecek.

Davide Massa’nın yöneteceği karşılaşma da Nesine.com’da CANLI olarak yayınlanacak.

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Pazar günü ise tüm dünyanın gözü “El Derbi madrileno – Madrid Derbisi” üzerinde olacak.

90 yıllık rekabet, 218 maç, 639 gol!

Real cephesinde Varane belirsiz, Atleti’de Jose Gimenez derbide forma giyemeyecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 138Real Madrid - Atletico Madrid
    3
    MS1
    1,55
    8275kez oynandı
Hemen Oyna
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İddaa Tahminleri - 7 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 7 Nisan Cumartesi İddaa programında majör liglerden sizler için güvendiği maçları analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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