iddaa'da banko maç mı arıyorsun? Misli.com yazarları reçeteyi çıkardı...

Hem futbol, hem de basketbolda hangi maçlar ön planda?

Misli.com yazarları senin için günün "en çok" oynanan iddaa maçlarına yorum yaptı.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ

Misli.com'da hem TEK MAÇ, hem de CANLI BAHİS bir arada!

Bu karşılaşmaya iddaa oynayan üyelerin %33'e yakını Antalyaspor tarafında yerini almış durumda...

Misli.com yazarı Ertan Süzgün; "Antalyaspor, Blanco liderliğinde, sahasında, Orgill'den yoksun Ankaragücü karşısında mutlak favori..." dedi.

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA

Misli.com'da TEK MAÇ fırsatıyla ve CANLI BAHİS keyfiyle bültende yerini alan Euroleague karşılaşmasına ilgi büyük!

Bu karşılaşmayı iddaa kuponlarına ekleyen üyelerin "Anadolu Efes kazanır" tercihinin yanında yer aldığını görüyoruz.

Misli.com yazarı Tamer Oyguç; "Anadolu Efes ligin en formda takımı, CSKA Moskova ise 4-5 maçtır Mike James ile ayakta kalmaya çalışıyor. Lacivert-beyazlı temsilcimiz sezon başından beri sürdürdüğü disiplin ile galip gelecektir..." dedi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Ankaragücü bu haftaya kadar yediği 30 golle, ligin en fazla gol yiyen takımı.

- Antalyaspor, Ankaragücü ile oynadığı son 10 maçın 9'unda ilk golü atan taraf oldu.

- Anadolu Efes ile CSKA Moskova arasında, geçen sezonun finali dahil oynanan 3 maçta da gülen taraf Rus temsilcisi olmuştu.

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