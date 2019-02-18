İddaa oranları belirledi! Beşiktaş-Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları açıklandı.
İddaa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranlarını açıkladı.
Buna göre pazartesi günü saat 21:00'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Beşiktaş büyük oranda favori gösterildi.
Beşiktaş'ın galibiyeti 1'e 1.60 kazandıracak. Fenerbahçe'nin kazanmasına açılan oran ise 3.60...
Derbinin İddaa oranları şöyle:
Beşiktaş kazanır - 1.60
Berabere biter - 3.30
Fenerbahçe kazanır - 3.60
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