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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İddaa artık daha iddialı

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İddaa artık daha iddialı

Türkiye'nin legal bahis oyununda oranlar artıyor... Artık kornere de sarı karta da bahis var.

İddaa oyununda büyük değişimler getiren yeni dönem bugün resmen başlıyor. Bahisseverler artık canlı ve tek maça bahis oynama şansına kavuşuyor. Bültendeki organizasyon sayısı artırılırken, korner ve sarı kart için de bahis oynanabilecek.

İddaa’da, yeni dönem büyük değişimlerle bugün başlıyor. Türkiye’deki bahis platformunun yasal uygulayıcısı iddaa’nın bahisseverlerin uzun süredir merakla beklediği yenilikleri bugünden itibaren devreye giriyor. Peki ne olacak? Oranlar yükselecek, tek maç sayısı artacak, lig sayısı çeşitlenecek ve bahis çeşidi farklılaşacak... Yeni bültenlerde Almanya Bölgesel Ligi, Tunus 1. Profesyonel Ligi, Güney Afrika Premier Lig, Mısır Kupası gibi birçok organizasyon daha eklenerek iddaa’daki lig sayısı ciddi şekilde artırılacak. Aynı şekilde oranlar da artacak. Futbolda korner ve sarı kart bahisleri, basketbolda çeyrek tercihleri, teniste handikaplı bahis fırsatı...

misli.com’da canlı bahis başlıyor! İşte tüm detaylar...İddaa’da yepyeni bir dönem başlıyor ve misli.com’da canlı bahis perdesi açılıyor! Ezgi Toper ve Can Tongo, bahis severlerin canlı bahisle ilgili merak ettikleri tüm detayları misli.com kullanıcıları için konuştu…
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POTADA DA CANLI CANLI

İddaa’nın yeni dönemiyle birlikte artık oynanacak bahis çeşidi yükselecek. Avrupa’nın 5 büyük ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Ligi karşılaşmaları kuponlara tek maç olarak yansıyabilecek. Üstelik bu liglerden tüm maçlarda ‘canlı bahis’ yapılabilecek. 28 Ağustos-1 Eylül arasında tam 86 karşılaşmada tek maç ve canlı bahis olacak. Buna basketbol da dahil. 31 Ağustos’ta ‘Angola-Sırbistan’ basketbol maçıyla başlayacak olan FIBA Dünya Kupası’nda yine aynı gün 11:30’daki ‘İran-Porto Riko’ mücadelesiyle potada tek maç heyecanı start alacak. 1 Eylül’de saat 11:30’daki ‘Türkiye-Japonya’ maçıyla da heyecanın dozu iyece yükselecek. Bahisseverler için iddaa’daki yeni dönem ve canlı bahis keyfi, www.misli.com’da da yaşanacak. Misli’ye internet ile android ve iOS uygulamaları üzerinden de erişilerek bahis oynanabilecek.

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İddaa artık daha iddialı

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