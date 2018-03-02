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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
02.03.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

İbrahimovic'ten heyecanlandıran açıklama! Mesaj gönderdi...

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Sezon başında transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan İbrahimoviç'ten flaş bir açıklama geldi.

 

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sürdüren Zlatan Ibrahimovic, yine gündeme damga vuran bir açıklamasıyla kendini hatırlattı.

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Bu sezon sakatlıklarla boğuşan tecrübeli golcü, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giymek için İsveç Milli Takımı teknik heyetine mesaj gönderdi.

Daha önce İsveç Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıklayan Ibrahimovic, İsveç başkenti Stockholm'de açıklama yaptı ve "Milli takımı özledim. Sonuçta 20 yılımı verdim ve dışardan izlemek pek kolay olmuyor. Kapıyı hiçbir şey için kapatmadım" ifadelerini kullandı.

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Milli takımda oynamak için yeniden form kazanması gerektiğini bildiğini dile getiren İbrahimovic "Sakatlık nedeniyle kendi takımınızda veya milli takımda oynayamamak çok zor. 3 günde bir maç oynarken, bir anda bu devamlılığımı kaybettim. Buna rağmen mevcut durumu kabul etmem gerekiyor. Hedeflerime ulaşmak için çalışmalarıma devam etmem lazım. Oynayamazken milli takıma odaklanmam çok doğru değil" diye konuştu.

2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdan emekli olduğunu açıklayan Ibrahimovic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon Manchester United'da sadece 7 maçta forma giyerken toplam 193 dakika süre alabildi.

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  • 120Karabükspor - Galatasaray
    3
    MS2
    1,10
    8320kez oynandı
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KAPILAR KAPANMIŞTI!
İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Ibrahimovic'in milli takıma dönmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. Andersson, 2016'nın sonlarında yaptığı açıklamada "Ibrahimovic'in kalitesi ve oyunculuğu tartışılmaz. Her zaman ona ihtiyaç duyuyoruz. Her teknik direktör onu kadrosunda görmek ister. Ama kendisi kesin olarak milli takımı bıraktığını bizzat bana söyledi. Ibrahimovic, benimle açık konuştu. Milli takıma artık çağrılmak istemediğini ve kendisini tamamen Manchester United'a konsantre ettiğini söyledi. Bu yüzden, hem 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarına hem de gidersek Dünya Kupası Şampiyonası'na Ibrahimovic'i davet etmeyeceğim. Kendisi kapıyı kapadı. Bizde buna son derece saygı duyuyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

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