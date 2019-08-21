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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Efkan BUCAK
21.08.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Ibrahimovic yine coştu! 'Ben rüya görmem...'

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ABD’de Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, MLS Ligi’nin mevcut yapısıyla Avrupa ve Güney Amerika’yı yakalayamayacağını söyledi.

ESPN’e konuşan tecrübeli oyuncu “Normalde futboldan para kazanılmaz. Avrupa’da para kazanan iki kulüp söyleyebilirim. Geri kalanı ise bu işi tutkuyla yapıyorlar. ABD’de ise spor para kazanmak için var. Buradaki salary cap gibi kurallarla futbolu geliştirmiyorsunuz” dedi.

Ligden düşme kuralının olmaması ve play-off’ları da garipsediğini kaydeden İsveçli yıldız “Beş maç kaybetseniz bile ‘Merak etme play-off’lar var’ deniyor. O zaman ilk 8 ay neden oynuyoruz? Bunu kabul edemem. Her gün en iyi olmak zorundasınız. Avrupa’da sonuncu olursanız küme düşersiniz. Bir baskı vardır. Geçen sezon play-off’a girmek için ilk 6 mücadelesi verdik, yedinci olduk. Altıncı olsak “Güzel sezon geçirdik” denecekti. Altıncılık için mücadele etmek demek, b*ktan bir sezon geçirmek demek” ifadelerini kullandı.

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“Burada Fiat’lar içinde Ferrari gibiyim” diyen İbrahimoviç “Aynı şeyi İsveç Milli Takımı’nda da yaşıyorum ancak buradaki kadar değil. Top bazen geliyor, bazen geç geliyor... Takım arkadaşlarımın benim seviyemde olmasını isterim. Ferrari Fiat olabilir, Fiat da Ferrari’ye dönüşebilir” dedi.

Tecrübeli oyuncu “Rüyanda futbolu görür müsün?” sorusunu ise “Ben rüya görmem. Küçükken rüya görürdüm. Şimdi rüyanın içindeyim. Şimdi rüyanın kendisiyim” diye konuştu.

Ibrahimovic yine coştu Ben rüya görmem...

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Ibrahimovic yine coştu Ben rüya görmem...

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