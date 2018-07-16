"Ibrahimovic olsaydı İsveç finale dahi yükselebilirdi"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Ibrahimovic olsaydı İsveç finale dahi yükselebilirdi"
GeriFutbol "Ibrahimovic olsaydı İsveç finale dahi yükselebilirdi"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
AA
16.07.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

"Ibrahimovic olsaydı İsveç finale dahi yükselebilirdi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Ibrahimovic olsaydı İsveç finale dahi yükselebilirdi"

Kasımpaşa'nın Filistin asıllı İsveçli futbolcusu Khalili: "Takımınızda Ibrahimovic varsa her şey mümkün. Ibrahimovic kadroda olsaydı İsveç, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalden de ötesini görebilirdi"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın Filistin asıllı İsveçli futbolcusu Abdul Rahman Khalili, "Ibrahimovic kadroda olsaydı İsveç, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finale dahi yükselebilirdi." dedi.

Gençlerbirliği'nde forma giydiği 2 sezonun ardından haziran ayında lacivert-beyazlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezon öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Khalili, İsveç Milli Takımı'nın Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilediğini belirterek, "İsveç, Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayarak büyük bir başarı elde etti. Bir üst tura daha çıkabilirdi ama çeyrek finalde oldukça sert bir rakiple oynadı. Turnuvada iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. İnşallah benim de içinde yer alacağım takımla bir sonraki Dünya Kupası'nda çeyrek finalden de ilerisini görürüz." ifadelerini kullandı.

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 2018 Dünya Kupası kadrosunda bulunmamasını da değerlendiren Khalili, "Takımınızda Ibrahimovic varsa her şey mümkün. Çünkü ne kadar çok kaliteli oyuncunuz varsa kazanmak için çok şansınız oluyor. Ibrahimovic kadroda olsaydı İsveç, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalden de ötesini görebilirdi. Finale dahi yükselebilirdi. Bu tarz turnuvalarda daha uzun bir yol almak istiyorsanız takımınızda kalitenin de üst seviyede olması gerekiyor." diye konuştu.

"GELMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN KEMAL ÖZDEŞ"

Türkiye'de 2014-2016 yıllarında Mersin İdman Yurdu'nda da forma giyen Khalili, Kasımpaşa'ya transfer olmasında en büyük etkenin lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Kemal Özdeş'in kendisini çok istemesi olduğunu aktardı.

Kasımpaşa'nın büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Abdul Rahman Khalili, "Kasımpaşa'ya gelmemdeki en büyük etken, teknik direktör Kemal Özdeş'in beni çok fazla istemesiydi. Kasımpaşa'nın büyük bir kulüp ve iyi bir tesise sahip olduğunu biliyordum. O yüzden Kasımpaşa'yı seçmek benim için çok zor bir karar olmadı. Bu kararımda teknik direktörün beni istemesi oldukça önemliydi. Kasımpaşa'da iyi bir performans gösterip kendimi geliştirebilirsem, tekrar milli takıma seçileceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR'I ÇOK FAZLA SEVMEDİM"

Khalili, Dünya Kupası'nda ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) çok fazla sevmediğini belirtti.

VAR'ın bu sene fazla kullanıldığını aktaran Khalili, "Tabii VAR'ın futbola yardım ettiği zamanlar da var ama ben futbolun kusursuz olması gerektiğini düşünmüyorum. VAR'ı çok fazla sevmedim. Bazı zamanlarda oyunu durdurmak ve pozisyonu gözden geçirmek bana çok çekici gelmiyor." diye konuştu.

"İNŞALLAH FARK OLUŞTURAN TAKIM KASIMPAŞA OLUR"

Abdul Rahman Khalili, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon farklı bir Kasımpaşa izlettirmek istediklerini kaydetti.

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yine ligin favorisi olduğunu vurgulayan Khalili, "Spor Toto Süper Lig'i tanıyorum. Süper Lig, günden güne gelişiyor. Daha kaliteli oyuncuların geldiği ve daha iyi bir futbolun oynandığı bir lig. Biz de iyi bir takıma sahibiz. Eğer iyi bir şekilde sezona başlarsak ve iyi çalışmayla bunun devamını getirebilirsek üst sıralarda yer alabileceğimize inanıyorum. Her sene fark oluşturan bir takım oluyor. Geçen sezon için Kayserispor'u söyleyebiliriz. İnşallah bu sezon fark oluşturan takım Kasımpaşa olur ve iyi bir performans gösteririz." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN HALKININ ACISINI İÇİMDE HİSSEDEBİLİYORUM"

Filistin asıllı futbolcu Khalili, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmün kendisine acı verdiğini dile getirdi.

Yaşananlara çok üzüldüğünü kaydeden Khalili, "Ben orada Filistin halkının acısını içimde hissedebiliyorum. Herkes orada ne olduğunu bilirken aslında kimsenin bir şey yapmaması ve bunu durdurabilmek için elimden bir şey gelmemesi bana acı veriyor. Bu, belki de dünyanın en büyük sorunlarından birisi. Herkes ne olduğunun farkında ama çözüm için kimse ciddi bir adım atmıyor." şeklinde görüş belirtti.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalyaspor Hollanda’ya gitti 

Emre Akbaba transferi açıklandı...

"Ibrahimovic olsaydı İsveç finale dahi yükselebilirdi"

R

Eski Dünya Kupaları'na Ne Kadar Hakimsin?