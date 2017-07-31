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İbrahimoviç, İtalya'ya dönecek iddiası!

Manchester United ile ayrılmasının ardından boşta olan Zlatan İbrahimoviç'in Serie A'ya döneceği iddia edildi.

Hürriyet Haber
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Manchester United' ta bir sezon geçiren ve sakatlığının ardından sözleşmesi yenilenmeyen İsveçli golcünün ismi, eski kulübü Milan ile anılmaya başladı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre  36 yaşındaki golcü oyuncu, İtalya'ya dönmek istiyor.Amerika'dan gelen ciddi teklifleri reddeden İbrahimoviç'in İtalyada tekrar forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

OCAK'TA SAHALARA DÖNÜYOR

Dizindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak İbrahimoviç'in Ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor.İngiliz basını, İsveçli yıldızın Ocakta tekrar Manchester United'a dönebileceğini iddia etmişti.

İbrahimoviç geçen sezon Manchester United formasıyla 28 Premier Lig maçına çıkarken 17 gol kaydetmişti.  (sporx)

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