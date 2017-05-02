Ibrahimoviç için flaÅŸ açÄ±klama! Futbol hayatÄ±...
Ä°ngiliz ekibi Manchester UnitedlÄ± Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, Ä°sveÃ§li yÄ±ldÄ±z futbolcunun baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyon geÃ§irdiÄŸini ve kariyerine devam edebileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Raiola, BelÃ§ika ekibi Anderlecht ile 20 Nisan'daki UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sakatlanan ve bir sÃ¼redir sahalardan uzak kalan Ibrahimovic'in son durumu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde Raiola, "Ibrahimovic dizinden baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyon geÃ§irdi. Ä°yileÅŸecek. Kariyerinin sona erme riski bulunmuyor." ifadelerini kullandÄ±.
SAÄžLIK EKÄ°BÄ°YLE Ã‡ALIÅžACAK
Ä°sveÃ§li yÄ±ldÄ±z futbolcunun rehabilitasyon sÃ¼recine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ä°talyan menajer, "Ibrahimovic, iyileÅŸene kadar saÄŸlÄ±k ekibinin gÃ¶zetimi altÄ±nda kalacak. Åžu an rÃ¶portaj verecek durumda deÄŸil. Ä°lerleyen gÃ¼nlerde onun hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi verilecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Sezon sonunda Manchester ekibi ile sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan 35 yaÅŸÄ±ndaki Ibrahimovic, bu sezon tÃ¼m kulvarlarda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 46 maÃ§ta rakip fileleri 28 kez havalandÄ±rdÄ±.Â
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