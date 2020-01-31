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GeriFutbol İbrahima Yattara, İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcısı oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 19:01,Son Güncelleme:/

İbrahima Yattara, İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcısı oldu

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İbrahima Yattara, İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcısı oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da, Trabzonspor'un eski oyuncularından İbrahima Yattara'nın, teknik direktör Fatih Tekke'nin antrenör ekibine katıldığı açıklandı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Yattara, bugün itibarıyla teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin ekibine katılmış ve İstanbulspor'da antrenörlük hayatına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Öte yandan İstanbulspor, Rıdvan Şimşek ve Erdem Şen'i de transfer ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İbrahima Yattara, İstanbulsporda teknik direktör Fatih Tekkenin yardımcısı oldu

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