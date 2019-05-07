İbrahim Yazıcı mezarı başında anıldı
Bursaspor Kulübünün eski başkanlarından İbrahim Yazıcı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı.
Emirsultan Mezarlığı'ndaki anma töreninde, İbrahim Yazıcı'nın oğlu Serkan ve ağabeyi Hayri Yazıcı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Bursaspor yöneticileri ve önceki dönemlerde kulüpte görev almış idareciler, altyapı oyuncuları ve taraftarlar hazır bulundu.
Yazıcı'nın, karanfiller ve çiçekler bırakılan mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Törene katılanlar daha sonra, Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğu dönemde de başkanlık yapan Yazıcı için dua etti.
Bu arada, Bursaspor Kulübünce etkinlik için "Sevgi ve Saygıyla Anıyoruz" yazılı çelenk gönderildiği görüldü.
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