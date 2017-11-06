İbrahim Yattara kimdir, kaç yaşında?

Aslen Gineli olan İbrahim Yattara, 3 Haziran 1980 yılında doğdu. Ülkesinin takımlarından biri olan San Garedi'nin alt yapısında futbol hayatına başladı. Oynadığı bu kulüpte 1998 yılında profesyonel olarak devam etti. Yattara; Athlético de Coléah'ta futbol oynadıktan sonra, 2000 yılında Royal Antwerp ile anlaşma imzaladı. Kariyerinde iyi bir yer edinmesini sağlayan Trabzonspor’a 2003 yılında 400 dolar verilerek transfer edildi.

İbrahim Yattara, Trabzonspor’da Türkiye Kupası Şampiyonluğunu 2 kez yaşama şansı elde etti. 29 Ekim 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçen Yattara; Trabzonspor kulübünde oynadığı dönemlerde 36 kez resmi maç yaptı. Oynadığı 30 maçta 15 kez asist yapan futbolcu; aynı sezonda beş gol atarak ligin asist kralı oldu. 2004 yılında gitmiş olduğu kamplardan geç dönmesi ve disiplinsiz hareket etmesi ile İbrahim Ege de olmak üzere kadro dışına çıkarıldı. Göze hitap eden bir futbol ile taraftarlar tarafından sevilen bir oyuncu olan Yattara; ‘’kara bela’’ lakabını aldı. Kazandığı maçların sonunda kolbastı oynaması ile de dikkatleri çekti.

2010-2011 sezonu sonrası Trabzonspor ile sözleşmesi biten İbrahim Yattara; Arabistan takımı olan Al Shabab’a transfer oldu. 2012-2013 yılında Mersin İdman Yurdu ile bir yıllığına sözleşme imzaladı. Bu sayede Türkiye’ye tekrar gelen Yattara; 4 maç oynamış ancak sakatlık nedeniyle uzun zaman oynayamadı. 2015 senesinde futbolu bırakma kararı alan İbrahim Yattara, aynı sene Survivor’a katılmış, efendi tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü fethetmişti.